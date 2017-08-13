Лукаку отличился в своем дебютном матче в АПЛ за свой третий клуб подряд

В матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" играет с "Вест Хэмом".

Счет в первом тайме открыл нападающий манкунианцев Ромелу Лукаку.

Стоит отметить, что форвард ударно дебютировал в матче Премьер-лиги уже в составе своего третьего клуба.

Ранее 24-летний Лукаку забивал голы в своих первых же матчах за "Вест Бромвич" и "Эвертон".

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