Лукаку ответил на критику в свой адрес касательно лишнего веса

Теги интер миланромелу лукаку

Лукаку ответил на критику в свой адрес касательно лишнего веса

Новичок "Интера" Ромелу Лукаку отреагировал на разговоры о его лишнем весе.

Футболист выложил в интернет фотографию с подписью: "Неплохо для толстого".

Напомним, что сейчас вес Лукаку составляет 104 килограмма, однако "Интер" хочет, чтобы его вес не превышал 100 кг.

Лукаку перебрался в "Интер" этим летом за 80 миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до 2024 года.

Читайте также: "Интер" недоволен, что вес Лукаку превысил 100 килограмм. | http://soccernews.ru
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