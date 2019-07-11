Лукаку озвучил руководству "Манчестер Юнайтед" решение о своём будущем

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку окончательно определился со своим будущим, сообщает ESPN.

По сведениям издания, звёздный бельгиец встретился с руководителями "красных дьяволов", чтобы проинформировать их о своём желании покинуть клуб этим летом.

26-летний футболист твёрдо намерен перебраться в миланский "Интер" до закрытия трансферного окна.

Напомним, что "нерадзурри" пока не могут договориться с "МЮ" о сумме сделки. Манкунианцы требуют за Лукаку 84 миллиона евро, а итальянцы столько платить не готовы.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с заменой Погба. | http://soccernews.ru