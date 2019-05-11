Лукаку перейдёт в "Интер", но при одном условии

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Лукаку перейдёт в "Интер", но при одном условии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, скорее всего, продолжит карьеру в "Интере", сообщает Tuttosport.

По информации источника, миланский клуб взял обязательство купить звёздного бельгийца, если новым тренером команды станет Антонио Конте.

Экс-наставник "Челси" практически согласовал с "нерадзурри" трёхлетний контракт. Одним из условий договора является трансфер игрока "МЮ".

25-летний Лукаку в текущем сезоне сыграл за "красных дьяволов" 45 матчей, забил 15 голов и сделал 4 ассиста. Его стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

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