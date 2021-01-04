Лукаку побил рекорд Роналдо в "Интере"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку достиг отметки в 50 забитых мячей в составе миланской команды.

Для этого звёздному бельгийцу потребовалось всего 70 игр - это новый клубный рекорд.

Лукаку превзошёл достижение легендарного бразильца Роналдо, который отличился 50 раз в 77 матчах за "Интер".

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