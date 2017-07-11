Лукаку поблагодарил бога за переход в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедромелу лукаку

Лукаку поблагодарил бога за переход в "Манчестер Юнайтед"Новичок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку благодарен богу за то, что ему выпала возможность выступать в составе "красных дьяволов".

"Прежде всего я хочу поблагодарить бога за эту возможность. Я в восторге и счастлив быть частью величайшего клуба в мире", - отметил нападающий.

Напомним, что бельгийский футболист подписал соглашение с "Манчестер Юнайтед", рассчитанный на пять лет. 

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