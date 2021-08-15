Лукаку поблагодарил фанатов "Интера" после перехода в "Челси"

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Лукаку поблагодарил фанатов "Интера" после перехода в "Челси"Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поблагодарил фанатов "Интера", после перехода в "Челси".

"Дорогие болельщики "Интера", спасибо вам за то, что приняли меня как своего. Спасибо за то, что я и моя семья чувствовали себя в Милане как дома.

Спасибо за безоговорочную поддержку и любовь, за дополнительную мотивацию после первого сезона. Когда я перешел в «Интер», сразу ощутил, что хорошо проявлю себя в клубе. Любовь и тот прием, с которыми я столкнулся еще в аэропорту, положили начало прекрасной истории.

Я полностью выкладывался на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы заставить вас гордиться.

Наш сезон завершился самым неприятным образом, но вы дали мне силы для того, чтобы продолжать идти вперед. И наша команда сумела выиграть чемпионат.

Надеюсь, вы, друзья, понимаете, почему я перешел в "Челси". Для меня это главный шанс в жизни, и на данном этапе это именно та возможность, о которой я мечтал.

Но не сомневайтесь, я навсегда останусь интериста, потому что без вас я не стал бы тем игроком и человеком, которым сегодня являюсь.

Спасибо – от всего сердца", – написал Лукаку.

Напомним, что "Челси" приобрел Лукаку у "Интера" за 115 миллионов евро.

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