Лукаку поделился мнением о сравнении с Роналду

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Новичок лондонского "Челси" и нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о сравнениях с новой 7-ой "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду, никогда. Для меня это один из трех лучших игроков в истории футбола. Я не буду называть места с первого по третье, но он точно вошел бы в этот список.

То, чего Роналду добился в футболе, – это что-то невероятное для игроков моего поколения.

Мне повезло сыграть против него в Италии, а сейчас он вернулся в Премьер-лигу. Это хорошо для английского футбола. Что касается всего остального – сравнение статистики и все такое – это бесполезно", – сказал бельгиец.

Напомним, что в прошлом сезоне и Лукаку и Роналду играли в итальянской Серии А.

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