Лукаку поделился мнением о своем положении в "Челси"

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Лукаку поделился мнением о своем положении в "Челси"Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Форвард лондонского "Челси" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о своем положении в стане "синих".

"В физическом плане я в порядке, даже лучше, чем раньше. После двух лет в Италии, где я много работал с тренерами и диетологами "Интера", я в хорошем физическом состоянии. 

Но я недоволен сложившейся ситуацией, это нормально. Думаю, тренер Томас Тухель решил использовать другую игровую систему, и я просто не должен сдаваться, а должен продолжать работать и оставаться профессионалом.

Я недоволен ситуацией, но я профессионал и не должен сдаваться", – сказал бельгийский нападающий.

"Челси" заплатил "Интеру" за Лукаку 115 миллионов евро.

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