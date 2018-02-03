Лукаку поделился мнением о возможной конкуренции с Алексисом Санчесом

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о своем отношении к возможной конкуренции с новичком команды Алексисом Санчесом.

"Я много работаю, делаю все, чтобы попасть в основной состав. Конечно, выбирает главный тренер. Но Моуринью знает, что я могу быть очень полезным для команды.

Санчес - футболист "Манчестер Юнайтед", ему суждено играть за этот клуб. Он заслуживает того, чтобы сиять на поле. Это именно то, чего он хотел" - приводит слова Лукаку Sky Sports.

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