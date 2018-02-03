Лукаку поделился мнением о возможной конкуренции с Алексисом Санчесом

Теги манчестер юнайтедромелу лукакуалексис санчес

Лукаку поделился мнением о возможной конкуренции с Алексисом Санчесом

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о своем отношении к возможной конкуренции с новичком команды Алексисом Санчесом.

"Я много работаю, делаю все, чтобы попасть в основной состав. Конечно, выбирает главный тренер. Но Моуринью знает, что я могу быть очень полезным для команды.

Санчес - футболист "Манчестер Юнайтед", ему суждено играть за этот клуб. Он заслуживает того, чтобы сиять на поле. Это именно то, чего он хотел" - приводит слова Лукаку Sky Sports.

Читайте также: Бекхэм прокомментировал переход Санчеса в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Саутгемптон 26 26
15 Кристал Пэлас 25 26
16 Ньюкасл Юнайтед 25 24
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов