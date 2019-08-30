Лукаку похудел на 3 килограмма после перехода в "Интер"



Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку в миланском клубе приводит себя в хорошую форму. Об этом сообщает Daily Mail.



Напомним, футболист перешел в итальянский клуб этим летом из "Манчестер Юнайтед" примерно за 80 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что после того, как 26-летний футболист прибыл в Милан он весил 104 килограмма.



По данным источника, форвард сел на диету, которая исключает потребление жареной пищи, моцареллы и алкоголя. На данный момент он скинул около 3 килограммов.



В 1 туре чемпионата Италии Луаку забил своей первый гол за миланцев "Лечче" (4:0).

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