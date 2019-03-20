Лукаку покинул расположение сборной Бельгии, он не сыграет с Россией и Кипром

Теги ромелу лукакубельгияроссиякипрманчестер юнайтедтравмы

Лукаку покинул расположение сборной Бельгии, он не сыграет с Россией и Кипром

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не поможет сборной Бельгии в ближайших матчах, сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, футболист из-за травмы был вынужден покинуть расположение национальной команды.

Форвард "красных дьяволов" прошёл медобследование, которое подтвердило, что он не успеет восстановиться к играм с Россией и Кипром.

Напомним, что 21 марта бельгийцы дома сыграют с Россией, а 24 марта - в гостях сразятся с Кипром.

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