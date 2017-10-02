Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку получил повреждение лодыжки, сообщает ESPN.

По сведениям издания, из-за этой травмы 24-летний футболист не принимал участия в сегодняшней тренировке сборной Бельгии.

Пока неизвестно, успеет ли Лукаку восстановиться к матчам квалификации ЧМ-2018, в которых "красным дьяволам" будут противостоять Босния и Герцеговина и Кипр.

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