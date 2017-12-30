Лукаку получил травму головы

Теги манчестер юнайтедромелу лукакусаутгемптонуэсли худт

Лукаку получил травму головы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку угодил в лазарет, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний бельгиец получил травму головы в начале матча 21-го тура АПЛ против "Саутгемптона" в результате столкновения с Уэсли Худтом и покинул поле на носилках.

Степень серьёзности повреждения лучшего бомбардира "красных дьяволов" и сроки его восстановления станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Лукаку сыграл за "МЮ" 30 матчей, забил 15 голов и сделал 4 ассиста. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов