Лукаку получил травму головы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку угодил в лазарет, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний бельгиец получил травму головы в начале матча 21-го тура АПЛ против "Саутгемптона" в результате столкновения с Уэсли Худтом и покинул поле на носилках.

Степень серьёзности повреждения лучшего бомбардира "красных дьяволов" и сроки его восстановления станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Лукаку сыграл за "МЮ" 30 матчей, забил 15 голов и сделал 4 ассиста. | http://soccernews.ru