Лукаку: "Поможем Ибрагимовичу выиграть АПЛ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал возвращение в команду форварда Златана Ибрагимовича.

"Я знал, что Златан подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед". Никому не говорил об этом, но я счастлив, ведь нам нужна его личность в команде.

Ибрагимович принесет клубу много пользы. У него есть миссия - победа в АПЛ. Мы хотим помочь ему в достижении цели", - сказал бельгиец.

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