Лукаку попал на обложку популярного журнала

Фото: инстаграм Лукаку

Форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку попал на обложку журнала Vogue Italia.

Фото бельгийца в белом халате и трусах от дизайнера Донателлы Версаче будет размещено на обложке выпуска, выход которого состоится 29 июня.

Отмечается, что Лукаку расскажет о своем карьерном пути, о влиянии рэпера Jay-Z на его карьеру, а также объяснит, почему "выпускает на волю внутреннего зверя, чтобы растерзать соперников".

Напомним, что в 1/8 финала Евро-2020 Бельгия сыграет против Португалии.

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