Лукаку попал на обложку популярного журнала

Теги интер миланбельгияромелу лукаку

Лукаку попал на обложку популярного журналаФото: инстаграм Лукаку

Форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку попал на обложку журнала Vogue Italia.

Фото бельгийца в белом халате и трусах от дизайнера Донателлы Версаче будет размещено на обложке выпуска, выход которого состоится 29 июня.

Отмечается, что Лукаку расскажет о своем карьерном пути, о влиянии рэпера Jay-Z на его карьеру, а также объяснит, почему "выпускает на волю внутреннего зверя, чтобы растерзать соперников".

Напомним, что в 1/8 финала Евро-2020 Бельгия сыграет против Португалии.

Читайте также: Де Брюйне - лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored, в топ-100 - два россиянина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия - лучшая среди сборных, занявших четвeртые места в группах на Евро-2020

Россия - лучшая среди сборных, занявших четвeртые места в группах на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов