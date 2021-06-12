Лукаку посвятил Эриксену гол в ворота России

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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил гол России и посвятил его Кристиану Эриксену.

"Крис, я люблю тебя!" - сказал Лукаку, подбежав к камере.

Напомним, что Лукаку и Эриксен выступают за "Интер".

Ранее Эриксен потерял сознание в игре сборной Дании против Финляндии. Футболист находится в больнице.

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