Лукаку потроллил Роналду

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку потроллил своего коллегу по амплуа из мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, в твиттере португальца под фото с его комментарием относительно дисквалификации игрок "красных дьяволов" написал: "Месси является лучшим партнером".

Однако позже выяснилось, что страница Лукаку была взломана хакерами.

Напомним, клуб третьего по силе дивизиона Испании потроллил "Барселону". | soccernews.ru