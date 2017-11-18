Лукаку поучаствовал в 10 голах в 8 матчах АПЛ против "Ньюкасла"

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтедньюкасл юнайтед

Лукаку поучаствовал в 10 голах в 8 матчах АПЛ против "Ньюкасла"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поразил ворота "Ньюкасла" в матче 12-го тура АПЛ.

Таким образом, бельгийский бомбардир поучаствовал в 10 голах в восьми играх Премьер-лиги против "сорок".

В активе Лукаку шесть забитых голов и четыре ассиста.

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2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
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