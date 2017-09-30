Лукаку повторил достижение Энди Коула

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поразил ворота "Кристал Пэлас" в матче седьмого тура АПЛ.

Таким образом, 24-летний бельгиец забил 7 голов в первых семи матчах за "красных дьяволов" в рамках Премьер-лиги.

Как сообщает Gracenote Live, тем самым Лукаку повторил достижение бывшего нападающего "МЮ" Энди Коула. | http://soccernews.ru