Лукаку повторил достижение Марадоны

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль в игре с Тунисом (5:2).

Также бельгиец дважды поразил ворота Панамы. Таким образом, Лукаку сделал два дубля в двух матчах ЧМ подряд.

До него таким достижением мог похвастаться только Диего Марадона на ЧМ-1986.

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