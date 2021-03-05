Лукаку повторил личный рекорд по ассистам в чемпионате

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Лукаку повторил личный рекорд по ассистам в чемпионате

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку сделал дубль из голевых передач во вчерашнем матче с "Пармой" (2:1).

На счету звёздного бельгийца уже восемь результативных пасов в текущем розыгрыше Серии А.

Это повторение личного рекорда 27-летнего футболиста. Ранее он отдавал восемь ассистов в сезоне АПЛ 2013/14 в составе "Эвертона".

В нынешнем чемпионате Италии Лукаку сыграл 24 матча и забил 18 голов.

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