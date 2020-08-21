Лукаку повторил рекорд Роналдо по количеству голов в дебютном сезоне за "Интер"

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Лукаку повторил рекорд Роналдо по количеству голов в дебютном сезоне за "Интер"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку отметился голом в финальном матче Лиги Европы с "Севильей" (2:2; второй тайм).

Футболист отметился голом на 5-й минуте, реализовав пенальти. Для бельгийца, проводящего свой первый сезон за "Интер", этот гол стал 34-м во всех турнирах. Он повторил клубный рекорд, принадлежавший бразильцу Роналдо. Тот в сезоне-1997/98 также отличился 34 раза.

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