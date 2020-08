Лукаку повторил рекорд Роналдо по количеству голов в дебютном сезоне за "Интер"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку отметился голом в финальном матче Лиги Европы с "Севильей" (2:2; второй тайм).

Футболист отметился голом на 5-й минуте, реализовав пенальти. Для бельгийца, проводящего свой первый сезон за "Интер", этот гол стал 34-м во всех турнирах. Он повторил клубный рекорд, принадлежавший бразильцу Роналдо. Тот в сезоне-1997/98 также отличился 34 раза.

Romelu Lukaku has now scored 34 goals across all competitions in 2019-20, equalling Ronaldo’s record for most scored in a debut season for Inter.



RON ROM pic.twitter.com/5vXIMg4I0L