Лукаку повторил рекорд Ширера

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку повторил рекордную результативную серию в Лиге Европы / Кубке УЕФА.

Звёздный бельгиец забил в восьмом матче турнира подряд - в трёх в составе "нерадзурри" и в пяти в составе "Манчестер Юнайтед".

В последний раз подобное удавалось англичанину Алану Ширеру.

Легендарный нападающий отличился в восьми играх кряду за "Ньюкасл" в 2005 году.

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