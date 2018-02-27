Лукаку предлагает провести матч всех звёзд АПЛ

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Лукаку предлагает провести матч всех звёзд АПЛ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку предлагает провести матч всех звёзд английской Премьер-лиги по аналогии с НБА.

"Вот вам идея, ребята. В НБА проводится матч всех звёзд. Почему бы нам не провести такую же игру в АПЛ? Север против Юга, фанаты будут голосовать. Что думаете?" - написал бельгийский бомбардир в своём твиттере.

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комментарии
Пьянь

Лукаку в него могут не взять))

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