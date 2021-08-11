Лукаку прилетел в Лондон для подписания контракта с "Челси"

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Лукаку прилетел в Лондон для подписания контракта с "Челси" Фото твиттер Ромелу Лукаку

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку в шаге от перехода в "Челси".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 28-летний бельгиец прилетел в Лондон для подписания контракта с "аристократами".

Напомним, что "Челси" договорился о трансфере Лукаку за 115 миллионов евро.

Лукаку уже выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год.

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