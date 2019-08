Лукаку прилетел в Милан. Бельгиец переходит в "Интер"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку в ближайшие часы станет игроком "Интера".

Минувшей ночью футболист прилетел в Милан, чтобы пройти медобследование для "нерадзурри" и подписать контракт.

Romelu Lukaku has just arrived in Milano! More than 200 Inter fans here to wait him at 2am. @SkySport ⚫️ pic.twitter.com/Iapb9c0Ioy