Лукаку принес "Интеру" победу над "Болоньей"
Фото: la Repubblica
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Интер" вышел победителем из противостояния с "Болоньей".
"Интер" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на 8 очков, при этом у "нерадзурри" есть игра в запасе.
"Болонья" - "Интер" 0:1
Гол: Лукаку, 31 - 0:1
"Болонья": Равалья, Сумаоро, Томиясу (де Сильвестри, 34), Дейкс (Джувара, 80), Ларангейра, Домингес (Сванберг, 69), Схаутен, Ольсен (Орсолини, 80), Сориано, Сансоне (Виньято, 69), Барроу.
"Интер": Ханданович, Янг (Дармиан, 71), Шкриньяр, Раноккия, Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 61), Бастони, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17