Лукаку принес "Интеру" победу над "Болоньей"

Фото: la Repubblica

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Интер" вышел победителем из противостояния с "Болоньей".

"Интер" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на 8 очков, при этом у "нерадзурри" есть игра в запасе.

"Болонья" - "Интер" 0:1

Гол: Лукаку, 31 - 0:1

"Болонья": Равалья, Сумаоро, Томиясу (де Сильвестри, 34), Дейкс (Джувара, 80), Ларангейра, Домингес (Сванберг, 69), Схаутен, Ольсен (Орсолини, 80), Сориано, Сансоне (Виньято, 69), Барроу.

"Интер": Ханданович, Янг (Дармиан, 71), Шкриньяр, Раноккия, Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 61), Бастони, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

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