Лукаку принес победу "Челси" над "Арсеналом"
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Англии "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 2:0.
Победу "аристократам" принесли голы Ромелу Лукаку и Риса Джеймса.
"Челси", набрав шесть очков, вышел на первое место в Премьер-лиге. "Арсенал" с нулем очков занимает 19-ю позицию.
"Арсенал" – "Челси" - 0:2 (0:2)
Голы: Лукаку, 15 - 0:1, Джеймс, 35 - 0:2
"Арсенал": Лено, Соареш, Мари, Холдинг, Тирни (Нуну Тавареш, 66), Джака, Локонга, Смит-Роу, Сака (Обамеянг, 61), Пепе, Мартинелли (Балогун, 79).
"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич (Канте, 72), Жоржиньо, Маунт (Зиеш, 82), Хавертц (Вернер, 90), Лукаку.
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