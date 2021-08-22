Лукаку принес победу "Челси" над "Арсеналом"

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Лукаку принес победу "Челси" над "Арсеналом"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 2:0.

Победу "аристократам" принесли голы Ромелу Лукаку и Риса Джеймса.

"Челси", набрав шесть очков, вышел на первое место в Премьер-лиге. "Арсенал" с нулем очков занимает 19-ю позицию.

"Арсенал" – "Челси" - 0:2 (0:2)
Голы: Лукаку, 15 - 0:1, Джеймс, 35 - 0:2

"Арсенал": Лено, Соареш, Мари, Холдинг, Тирни (Нуну Тавареш, 66), Джака, Локонга, Смит-Роу, Сака (Обамеянг, 61), Пепе, Мартинелли (Балогун, 79).

"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич (Канте, 72), Жоржиньо, Маунт (Зиеш, 82), Хавертц (Вернер, 90), Лукаку.

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