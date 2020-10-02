Лукаку признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне 2019/20

УЕФА назвал лучшего футболиста прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Этого звания удостоился нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку.

Звёздный бельгиец в минувшем сезоне провёл в ЛЕ 6 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

"Интер" дошёл до финала турнира, где проиграл "Севилье" со счётом 2:3.

Не пропустите: Левандовски - футболист года по версии УЕФА. | http://soccernews.ru