Лукаку признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в марте

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Лукаку признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в марте

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признан лучшим игроком команды по итогам марта, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

В борьбе за награду 24-летний бельгиец опередил полузащитника Неманью Матича и латераля Эшли Янга.

"Я хочу поблагодарить болельщиков, которые проголосовали за меня. Я всегда стараюсь ответить им своей хорошой игрой и буду продолжать это делать до самого завершения сезона" - сказал форвард.

Отметим, что в марте Лукаку сыграл за "МЮ" 5 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Лукаку стал первым бельгийцем, забившим 100 голов в АПЛ. | http://soccernews.ru

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