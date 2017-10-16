Лукаку прокомментировал критику в свой адрес
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку высказался о том, что он не забивает в матчах с топовыми клубами.
"Теперь я выступаю за команду, которая хочет побеждать большие клубы. Мы хотим выигрывать во всех играх, так что, думаю, ситуация изменится. Нереализованный момент в матче против "Ливерпуля"? Многие форварды упускают куда более явные шансы - и забивают два гола. Но я, не знаю почему, все время слышу в свой адрес: "Ром не сделал то, Ром не сделал се". Вот такой у людей стереотип. Они всегда будут так говорить, но моя статистика в АПЛ довольно неплохая, а команда выступает очень хорошо. Главное - побеждать и стараться показывать как можно более зрелищный футбол, выигрывать во что бы то ни стало" - приводит слова Лукаку Four Four Two.
В текущем сезоне АПЛ Лукаку провел 8 игр и отметился 7 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Саутгемптон
|8
|9
|11
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|12
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3