Лукаку прокомментировал критику в свой адрес

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку высказался о том, что он не забивает в матчах с топовыми клубами.

"Теперь я выступаю за команду, которая хочет побеждать большие клубы. Мы хотим выигрывать во всех играх, так что, думаю, ситуация изменится. Нереализованный момент в матче против "Ливерпуля"? Многие форварды упускают куда более явные шансы - и забивают два гола. Но я, не знаю почему, все время слышу в свой адрес: "Ром не сделал то, Ром не сделал се". Вот такой у людей стереотип. Они всегда будут так говорить, но моя статистика в АПЛ довольно неплохая, а команда выступает очень хорошо. Главное - побеждать и стараться показывать как можно более зрелищный футбол, выигрывать во что бы то ни стало" - приводит слова Лукаку Four Four Two.

В текущем сезоне АПЛ Лукаку провел 8 игр и отметился 7 голами.

Читайте также: Рейтинг лучших креативщиков старта сезона в Премьер-Лиге. | http://soccernews.ru