Лукаку прокомментировал свой переход в "Интер"
Новичок "Интера" Ромелу Лукаку поделился эмоциями после подписания контракта с миланским клубом.
"Интер" - единственный клуб, в который я хотел перейти. Я здесь, чтобы вернуть команду на вершину", - цитирует бельгийца официальный сайт "нерадзурри".
Напомним, что Лукаку перешёл в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.
Контракт 26-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17