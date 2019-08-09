Лукаку прокомментировал свой переход в "Интер"

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Лукаку прокомментировал свой переход в "Интер"

Новичок "Интера" Ромелу Лукаку поделился эмоциями после подписания контракта с миланским клубом.

"Интер" - единственный клуб, в который я хотел перейти. Я здесь, чтобы вернуть команду на вершину", - цитирует бельгийца официальный сайт "нерадзурри".

Напомним, что Лукаку перешёл в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт 26-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: Танком по соперникам! Как Антонио Конте будет использовать Ромелу Лукаку в "Интере"? | http://soccernews.ru
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