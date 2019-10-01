Лукаку пропустит матч с "Барселоной"

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку не поможет команде в игре групповой стадии Лиги Чемпионов с "Барселоной".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, футболиста уже на протяжении 10 дней беспокоит дискомфорт в мышцах. Таким образом, наставник команды Антонио Конте не включил бельгийца в заявку на матч.

Однако отмечается, что Лукаку должен принять участие в матче 7-го тура Серии А с "Ювентусом".

В этом сезоне Лукаку провел 7 матчей и забил три гола.

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