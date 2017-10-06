Лукаку пропустит матч с Боснией и Герцеговиной

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не сможет принять участие в матче квалификации ЧМ-2018 против Боснии и Герцеговины.

Как сообщил в своём твиттере бельгийский журналист Кристоф Терье, 24-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Бельгия состоится 7 октября в 19:00 по московскому времени.

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