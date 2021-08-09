Лукаку прошел медицинское обследование для "Челси"

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Лукаку прошел медицинское обследование для "Челси"Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Форвард миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в скором времени станет игроком "Челси", сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, сегодня футболист успешно прошел медицинское обследованиео для лондонского клуба в клинике Columbus в Милане.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Лукаку отправится в Лондон на этой неделе. О трансфере официально объявят в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что "Челси" заплатит за футболиста 115 миллионов евро, а зарплата нападающего составит 12 миллионов евро в год и бонусы.

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