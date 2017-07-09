Лукаку прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Эвертона" Ромелу Лукаку успешно прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед", сообщает Squawka News.

Сообщается, что футболист присоединится к клубу в Лос-Анджелесе, где стартует предсезонный тур "МЮ".

В минувшем сезоне Лукаку провел 39 матчей, забил 26 голов и отдал 7 результативных передач.

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