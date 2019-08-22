Лукаку раскритиковал "Манчестер Юнайтед"

2 Теги манчестер юнайтединтер миланромелу лукаку

Лукаку раскритиковал "Манчестер Юнайтед"
Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку подверг критике свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед".

"В "МЮ" постоянно выбирали козлом отпущения меня, Погба или Санчеса. Все время обвиняли только меня. Говорили, что я не вписываюсь в стиль игры "Манчестер Юнайтед", но это было просто смешно. В клубе я был плох, но что же насчет сборной? Там я был хорош? Там никто на меня не жалуется, хотя ранее тоже ходили разные разговоры. Но я заставил их поменять мнение, хотя на это ушли годы. В "Манчестер Юнайтед" мне не дали времени. Я просто не чувствовал, что клуб меня защищает", - сказал Лукаку в подкасте LightHarted Podcast.

26-летний Лукаку выступал за "Манчестер Юнайтед" с лета 2017 года. Всего он сыграл за манкунианцев 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. В начале августа форвард перешел в "Интер" за 65 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов за счет бонусов.

Не пропустите: Лукаку ответил на критику в свой адрес касательно лишнего веса. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Потому что вы 3 бревна

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Карлыч69
Карлыч69

Поддерживаю тебя друх! Но Погба и Санчес брёвна более бревенистые)

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