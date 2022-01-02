Лукаку рассказал, что не перейдет в Италии никуда, кроме "Интера"

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Бельгийский форвард "Челси" Ромелу Лукаку, который ранее выступал за миланский "Интер" рассказал о своих предпочтениях в итальянском футболе.

"Могу ли я перейти в "Ювентус" или "Милан" в будущем? Никогда, никогда.

Еще раз: никогда. Этого не произойдет никогда.

"Ювентус" хотел меня приобрести, но когда Антонио Конте возглавил "Интер", то присоединиться к нему стало моим приоритетом.

В Италии для меня есть только "Интер", – сказал бельгиец.

Напомним, что прошлым летом "Челси" заплатил за Лукаку "Интеру" 115 миллионов евро.

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