Лукаку рассказал, что помогло ему стать лучшим бомбардиром сборной Бельгии

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что помогло ему стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

"Я смотрел видео с Чичарито, Уго Санчесом или Кавани, чтобы изучить их движения. Так я стал лучшим бомбардиром. Мне 24 года, а люди смотрят на меня как на готового нападающего, но это неправильно. У меня есть потенциал, чтобы стать лучше, и я буду стремиться к этому каждый год. Я нахожусь в лучшем клубе, который позволит мне вывести свою игру на новый уровень" - цитирует бельгийца Marca.

Напомним, что Лукаку свой 31-й гол в составе сборной Бельгии, позволивший побить рекорд, забил накануне в товарищеском матче с Японией. | http://soccernews.ru