Лукаку рассказал, что помогло ему стать лучшим бомбардиром сборной Бельгии

Теги манчестер юнайтедбельгияромелу лукаку

Лукаку рассказал, что помогло ему стать лучшим бомбардиром сборной Бельгии

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что помогло ему стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

"Я смотрел видео с Чичарито, Уго Санчесом или Кавани, чтобы изучить их движения. Так я стал лучшим бомбардиром. Мне 24 года, а люди смотрят на меня как на готового нападающего, но это неправильно. У меня есть потенциал, чтобы стать лучше, и я буду стремиться к этому каждый год. Я нахожусь в лучшем клубе, который позволит мне вывести свою игру на новый уровень" - цитирует бельгийца Marca.

Напомним, что Лукаку свой 31-й гол в составе сборной Бельгии, позволивший побить рекорд, забил накануне в товарищеском матче с Японией. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов