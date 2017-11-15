Лукаку рассказал, что помогло ему стать лучшим бомбардиром сборной Бельгии
Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что помогло ему стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
"Я смотрел видео с Чичарито, Уго Санчесом или Кавани, чтобы изучить их движения. Так я стал лучшим бомбардиром. Мне 24 года, а люди смотрят на меня как на готового нападающего, но это неправильно. У меня есть потенциал, чтобы стать лучше, и я буду стремиться к этому каждый год. Я нахожусь в лучшем клубе, который позволит мне вывести свою игру на новый уровень" - цитирует бельгийца Marca.
Напомним, что Лукаку свой 31-й гол в составе сборной Бельгии, позволивший побить рекорд, забил накануне в товарищеском матче с Японией. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4