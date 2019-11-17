Лукаку рассказал, что повлияло на неудачное выступление сборной России

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал матч с Россией (4:1) в рамках отбора Евро-2020. Футболист выделил игру форварда Артема Дзюбы, а также рассказал, что повлияло на неудачное выступление команды. Об этом сообщает "РБК-Спорт".

Отметим, футболист стал автором четвертого гола.

"Россия - сильная команда.Они могут хорошо выступить на европейском первенстве. В матче с Бельгией на их выступление повлияло отсутствие Головина и Черышева.

Мне понравился Артем Дзюба, но думаю этим никого уже не удивить. Он отличный футболист, хорошо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах", - сказал Лукаку.

После 9 туров отбора Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, набрав 21 балл. 19 ноября национальная команда сыграет с Сан-Марино.

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