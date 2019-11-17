Лукаку рассказал, что повлияло на неудачное выступление сборной России
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал матч с Россией (4:1) в рамках отбора Евро-2020. Футболист выделил игру форварда Артема Дзюбы, а также рассказал, что повлияло на неудачное выступление команды. Об этом сообщает "РБК-Спорт".
Отметим, футболист стал автором четвертого гола.
"Россия - сильная команда.Они могут хорошо выступить на европейском первенстве. В матче с Бельгией на их выступление повлияло отсутствие Головина и Черышева.
Мне понравился Артем Дзюба, но думаю этим никого уже не удивить. Он отличный футболист, хорошо комбинирует и здорово выглядит в единоборствах", - сказал Лукаку.
После 9 туров отбора Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, набрав 21 балл. 19 ноября национальная команда сыграет с Сан-Марино.
Не пропустите: Дзюба обратился к Витселю после матча с Бельгией| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сборная Италии поддержала Венецию после наводнения
-
1
Лукаку рассказал, что повлияло на неудачное выступление сборной России
-
Что там у серебряных призеров мира? Хорватия одолела Словакию и вышла на Евро, но проблема смены поколений никуда не делась
-
Президент "Наполи" намерен подать в суд на игроков команды
-
Сакки ярко высказался о Манчини
-
Вермален поделился впечатлениями от матча со сборной России
-
"Барселона" наблюдает за форвардом "Интера" Мартинесом
-
Пьянич пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы
-
Коман может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"
-
Ионов назвал сильные стороны сборной Бельгии
-
Стали известны планы президента "Реала" по усилению состава команды
-
Бывший тренер "Тоттенхэма" считает, что клубу нужно продать Эриксена
-
СМИ: Роналду одобрил трансфер Погба в "Ювентус"
-
Мертенс избежал травмы в матче с Россией
-
Кроос: "Сейчас я бы не назвал сборную Германии одним из главных фаворитов Евро"
-
1
Тренер молодежной команды в Италии был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0
-
Дзюба обратился к Витселю после матча с Бельгией
-
"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Фати и Месси
-
Канчельскис заявил, что нынешняя сборная России - одна из самых слабых за всю историю
-
Кержаков: "Россия U19 пока не способна выдерживать 90 минут интенсивной игры"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3