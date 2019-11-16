Лукаку рассказал, когда решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Лукаку рассказал, когда решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку признался, что решение об уходе из "Манчестер Юнайтед" он принял ещё весной.

"Я отношусь к Сульшеру с огромным уважением. Он отнёсся ко мне с пониманием, когда я сказал ему в марте, что пришло время покинуть Англию. Я появился в АПЛ в 18 лет, а сейчас мне 26. Сульшер хотел, чтобы я остался, но я был готов к новому вызову", - приводит слова бельгийца Goal.com.

Напомним, что Лукаку провёл в "МЮ" два сезона (2017-2019), а минувшим летом перешёл в "Интер" за 65 миллионов евро.

В составе "нерадзурри" 26-летний нападающий забил 9 голов в 15 матчах.

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