Лукаку рассказал о своей дружбе с Погба

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о своей дружбе с Полем Погба.

"Это все естественно. Он - огонь, я - вода. Он скажет, когда нужно встать, я скажу, когда нужно успокоиться" - приводит слова Лукаку твиттер Кристофа Терро.

Напомним, что сегодня Лукаку стал игроком "МЮ". Бельгиец подписал с манкунианцами контракт по схеме "5+1".

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