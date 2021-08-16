Лукаку рассказал о своих отношениях с Дрогба

Фото твиттер Ромелу Лукаку

Новичок лондонского "Челси" Ромелу Лукаку поведал о своём общении с легендой клуба Дидье Дрогба.

"Наши отношения очень важны для меня. Мы разговариваем раз в несколько дней в отдельном чате. За последние недели я общался с ним особенно активно. У меня было к нему много вопросов. Дидье многих в клубе знает, поэтому я подготовлен. Теперь нужно лучше познакомиться с игроками, тренером, а также поскорее получить шанс выйти на поле", - приводит слова Лукаку официальный сайт "синих".

Бельгиец перешёл в "Челси" из "Интера" на прошлой неделе за 115 миллионов евро. Он вернулся в лондонский клуб спустя семь лет.

Дрогба выступал за "пенсионеров" с 2004 по 2012 год, а также в сезоне 2014/2015, сыграл 381 матч и забил 164 гола.

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