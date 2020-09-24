Лукаку рассказал о своих переживаниях после поражения в финале Лиги Европы

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Лукаку рассказал о своих переживаниях после поражения в финале Лиги Европы

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку признался, что поражение от "Севильи" в финале Лиги Европы очень сильно ударило по нему.

"Этот момент был очень трудным для меня. Я не разговаривал четыре дня. Но однажды я проснулся и сказал себе: "Можно проиграть, но только чтобы научиться побеждать", - цитирует бельгийца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "Севилья" обыграла "Интер" со счётом 3:2, а Лукаку забил первый гол в финале, реализовав пенальти.

Также примечательно, что форвард, несмотря на свои внушительные бомбардирские показатели, выиграл всего 2 трофея в течение карьеры - чемпионство с "Андерлехтом" в 2010 году и Кубок Англии с "Челси" в 2012-м.

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