Лукаку рассказал, почему он решил перейти в "Интер", а не в "Ювентус"

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Лукаку рассказал, почему он решил перейти в "Интер", а не в "Ювентус"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что у него было предложение от туринского "Ювентуса", но он выбрал миланский клуб.

"У меня не было сомнений насчет ухода из "Манчестер Юнайтед", но я не мог решить, в какой клуб мне перейти. Я одинаково относился к перспективе перехода как в "Интер", так и в "Ювентус". Но в молодости я фанател от игры Адриано, Роналду, Вьери... Главным фактором стала личность Антонио Конте. Мне нужен был именно такой тренер, который лично хотел видеть меня в своей команде", - приводит слова Лукаку Football Italia

Лукаку перешел в "Интер" прошлым летом за 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он играл за "Андерлехт", "Челси", "Вест Бромвич" и "Эвертон".

Не пропустите: Лукаку выдал лучшую голевую серию в Лиге Европы за последние 15 лет. | http://soccernews.ru
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