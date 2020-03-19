Лукаку рассказал, почему он решил перейти в "Интер", а не в "Ювентус"
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что у него было предложение от туринского "Ювентуса", но он выбрал миланский клуб.
"У меня не было сомнений насчет ухода из "Манчестер Юнайтед", но я не мог решить, в какой клуб мне перейти. Я одинаково относился к перспективе перехода как в "Интер", так и в "Ювентус". Но в молодости я фанател от игры Адриано, Роналду, Вьери... Главным фактором стала личность Антонио Конте. Мне нужен был именно такой тренер, который лично хотел видеть меня в своей команде", - приводит слова Лукаку Football Italia
Лукаку перешел в "Интер" прошлым летом за 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он играл за "Андерлехт", "Челси", "Вест Бромвич" и "Эвертон".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16