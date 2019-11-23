Лукаку рассказал, почему он решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, почему он принял решение покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в миланский клуб.
"Однажды я узнал, что Сульшер собирается использовать меня на фланге. Тогда я понял, что мне пора уходить.
Я всегда хотел стать игроком "Интера". Мне нравилась игра Адриано и Роналдо. Но всему меня научил Ибрагимович. Я многое почерпнул от него во время разговоров в клубном автобусе. Верю, что он вернется в чемпионат Италии", - приводит слова Лукаку в интервью Corriere dello Sport.
26-летний Лукаку перешел в "Интер" летом 2019 года за 65 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории итальянского клуба. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Лукаку не исключил вероятности перехода в российский клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ
-
"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги
-
"Ювентус" без Роналду одержал волевую победу над "Аталантой"
Лента новостей
-
"Анжер" обыграл "Ним" и вышел на второе место в Лиге 1
-
"Аякс" разгромил "Хераклес" благодаря дублю Промеса
-
"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ
-
1
"Милан" повторил клубный антирекорд в Серии А
-
1
"РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" и вышел на 2-е место в Бундеслиге
-
1
Лукаку рассказал, почему он решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" потерял очки в матче Примеры с "Гранадой"
-
Маскерано перешел в аргентинский "Эстудиантес"
-
1
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ
-
"Лудогорец" перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы одержал победу в чемпионате Болгарии
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лион" перед матчем с "Зенитом" обыграл "Ниццу" и вышел на 5-е место в Лиге 1
-
"Торпедо" Игнашевича проиграло третий матч подряд в ФНЛ
-
"Они заслужили ничью". Клопп высказался о победе "Ливерпуля" над "Кристал Пэлас"
-
Левандовски прервал впечатляющую голевую серию в Бундеслиге
-
Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы над "Рубином"
-
Сарри рассказал о состоянии травмированного Роналду
-
Болельщики "Факела" устроили драку с футболистами после матча ФНЛ
-
"Бетис" обыграл "Валенсию" благодаря голу на 94-й минуте
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Рома
|12
|22
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Милан
|13
|14
|14
|Сассуоло
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7