Лукаку рассказал, почему он решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Лукаку рассказал, почему он решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, почему он принял решение покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в миланский клуб.

"Однажды я узнал, что Сульшер собирается использовать меня на фланге. Тогда я понял, что мне пора уходить.

Я всегда хотел стать игроком "Интера". Мне нравилась игра Адриано и Роналдо. Но всему меня научил Ибрагимович. Я многое почерпнул от него во время разговоров в клубном автобусе. Верю, что он вернется в чемпионат Италии", - приводит слова Лукаку в интервью Corriere dello Sport. 

26-летний Лукаку перешел в "Интер" летом 2019 года за 65 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории итальянского клуба. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Лукаку не исключил вероятности перехода в российский клуб. | http://soccernews.ru
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