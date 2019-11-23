Лукаку рассказал, почему он решил покинуть "Манчестер Юнайтед"



Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, почему он принял решение покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в миланский клуб.

"Однажды я узнал, что Сульшер собирается использовать меня на фланге. Тогда я понял, что мне пора уходить.

Я всегда хотел стать игроком "Интера". Мне нравилась игра Адриано и Роналдо. Но всему меня научил Ибрагимович. Я многое почерпнул от него во время разговоров в клубном автобусе. Верю, что он вернется в чемпионат Италии", - приводит слова Лукаку в интервью Corriere dello Sport.

26-летний Лукаку перешел в "Интер" летом 2019 года за 65 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории итальянского клуба. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Лукаку не исключил вероятности перехода в российский клуб. | http://soccernews.ru