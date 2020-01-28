Лукаку рассказал, почему он выбрал "Интер" вместо "Ювентуса"



Бельгийский нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что прошлым летом у него был вариант с переходом в туринский "Ювентус".

"Летом я знал, что покину "Манчестер Юнайтед". У меня был выбор между "Ювентусом" и "Интером", но я хотел перейти именно в миланский клуб. Когда агент сказал мне об этой возможности, то я стал праздновать.

В конце сезона мы не можем допускать ошибки. У нас сильная команда, но не стоит забегать вперед. Конте знает, что нам нужно, чтобы добиться победы. Посмотрим, как все закончится", - приводит слова Лукаку Sky Sports.

Лукаку перешел в "Интер" за 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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