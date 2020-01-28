Лукаку рассказал, почему он выбрал "Интер" вместо "Ювентуса"
Бельгийский нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что прошлым летом у него был вариант с переходом в туринский "Ювентус".
"Летом я знал, что покину "Манчестер Юнайтед". У меня был выбор между "Ювентусом" и "Интером", но я хотел перейти именно в миланский клуб. Когда агент сказал мне об этой возможности, то я стал праздновать.
В конце сезона мы не можем допускать ошибки. У нас сильная команда, но не стоит забегать вперед. Конте знает, что нам нужно, чтобы добиться победы. Посмотрим, как все закончится", - приводит слова Лукаку Sky Sports.
Лукаку перешел в "Интер" за 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Лукаку в этом сезоне забил столько же голов, сколько весь "Милан". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15