Лукаку рассказал, почему решил продолжить карьеру в Серии А

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Лукаку рассказал, почему решил продолжить карьеру в Серии А

Форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, почему решил продолжить карьеру в Италии.

Напомним, летом 2019 года футболист перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" за 65 миллионов евро.

"Перед тем как перейти в "Интер", я поговорил с Криштиану Роналду. Он мне сказал: "Серия А - самая оборонительная лига в мире. Он сказал, что забивал везде, где играл, но в Серии А ему пришлось труднее всего. Если Роналду так говорил, значит это правда.

Итальянский язык? Мне понадобилось 2 или 3 недели упорной работы, чтобы выучить его. С тех пор никто больше не разговаривает со мной на английском", - передает слова Лукаку New York Times.

Отметим, что Лукаку знает английский, французский, голландский, немецкий, итальянский, португальский и лингала языки.

А еще:  Жена Икарди критически высказалась об игре Лукаку| http://soccernews.ru
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