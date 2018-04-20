Лукаку разорвал соглашение с Райолой

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Лукаку разорвал соглашение с Райолой
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прекратил сотрудничество с известным агентом Мино Райолой.

Теперь его интересы будет представлять агентство рэпера Jay-Z Roc Nation Sports, которое также ведет дела защитника "Баварии" Джерома Боатенга.

Стоит отметить, что при Райоле форвард принял участие в пяти трансферных сделках, из них две аренды, на общую сумму в 140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Лукаку провел 48 матчей за "МЮ" во всех турнирах и забил 27 голов.

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